Beşiktaş'ın Malmö maçına Makedon hakem
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Malmö ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu.
Beşiktaş'ın perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçını Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.
TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle