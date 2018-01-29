« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş'ın kupada rakibi Gençlerbirliği

Beşiktaş'ın kupada rakibi Gençlerbirliği

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

A.A
SON GÜNCELLEME

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Grandmedical Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi.

RÖVANŞ 6 ŞUBAT'TA
Son 16 turunda Osmanlıspor'un rakibi olan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.

Beşiktaş, yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla Türkiye Kupası çeyrek finalindeki ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ