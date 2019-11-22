Beşiktaş'ın Konya kafilesi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın akşam İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maç kafilesi belli oldu.
Siyah beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas kafileye dahil edilmediler.
Beşiktaş'ın Konya kafilesinde yer alan isimler şöyle:
Karius, Utku, Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Elneny, Burak Yılmaz, N'Koudou, Necip, Muhayer, Ljajic, Rebocho, Vida, Lens, Gökhan, Caner, Diaby
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