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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
16.08.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Konoplyanka transferinde son durum! Transfer...

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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah beyazlılarda gözler Konoplyanka'da. Beşiktaş katı tutumunu sürdürüyor. 4 milyon Euro isteyen Schalke 04'e bu rakamın yarısını teklif eden siyah-beyazlı yönetim, daha önce Ukraynalı futbolcu ile anlaşmaya varmıştı. Ardından farklı taleplere sinirlenen başkan Fikret Orman resti çekince oyuncu cephesinde de sorunlar giderildi.

Sol kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa finaline menajerler akın etti. Bu isimlerden biri de Yevhen Konoplyanka'nın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan'dı. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile statta bir araya gelen Ercan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla taraftarları heyecanlandırdı.

Transferde ise Beşiktaş katı tutumunu sürdürüyor. 4 milyon Euro isteyen Schalke 04'e bu rakamın yarısını teklif eden siyah-beyazlı yönetim, daha önce Ukraynalı futbolcu ile anlaşmaya varmıştı. Ardından farklı taleplere sinirlenen başkan Fikret Orman resti çekince oyuncu cephesinde de sorunlar giderildi. Şimdi her şey Alman kulübünden gelecek yanıta bağlı...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu Elyounoussi görüşmelerinde ise sona gelindi. Norveçli oyuncu için Southampton'a 500 bin Euro kiralama ücreti teklif eden siyah-beyazlılar büyük ölçüde anlaşma sağladı. Konoplyanka'da sonuç alınamazsa, Elyounoussi'ye imza attırılması bekleniyor.

Heyecanlandıran beğeni

Konoplyanka siyah-beyazlı takımla ilgili beğenilerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde instagramda bir hesabın "Come To Beşiktaş" çağrısına cevap veren Ukraynalı oyuncu, son olarak Süper Kupa öncesi yayınlanan Vodafone Park görüntülerini beğendi. Konoplyanka'nın bu beğenileri taraftarları heyecanlandırdı.

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Beşiktaşın Konoplyanka transferinde son durum Transfer...

 

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