Beşiktaş’ın Katar çıkarması
Katar Savunma Bakanı ile bir araya gelen Orman, “Khalid Bin Mohammed Al Attiyh ile Beşiktaş’ı konuştuk. Onu da Beşiktaşlı yaptık” dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman tanıtım ve yeni iş birlikleri sağlamak için Katar’a gitti.Orman ilk olarak dün sabah Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh’i makamında ziyaret etti. 1 saat süren ziyarette siyah-beyazlıların “Come to Besiktaş” kampanyası ve olası iş birlikleri üzerine görüşüldüğü öğrenildi.
Orman, ziyaretin sonunda Khalid Bin Mohammed Al Attiyh’e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.
YOĞUN BİR GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Fikret Orman, “Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh ile Beşiktaş’ımızı konuştuk. Kendisini de Beşiktaşlı yaptık” dedi.
Katar’daki temaslarına öğleden sonra da devam eden olan Orman, Set kulübünü ziyaret etti. Orman, Katar’ın en büyük bankası QCB (Qatar Central Bank) yetkilileri ile akşam yemeğinde bir araya gelerek iş birliği anlaşmalarını görüştü. Bu görüşmelerde Qatar Airways’in Beşiktaş’ın ulaşım sponsoru olması konusunun da ele alındığı öğrenildi.
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