Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu! 8 Temmuz...
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde kamp programı belli oldu.
Daha önce Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak sonrasında kampa giden siyah-beyazlılar, bu sezon farklı bir uygulama yapıyor.
Ümraniye'de sahaların bakımda olması nedeniyle TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş, 8-11 Temmuz tarihleri arasında burada antrenman yapacak.
Yapılacak olan antrenmanların ardından 2 gün izin yapacak olan futbolcular, 13 Temmuz'da 1. kamp dönemi için yeniden Riva'da toplanacak.
10 gün boyunca Riva'da kamp yapacak olan Beşiktaş, 22 Temmuz'da ilk kamp dönemini noktalayacak.
3 gün iznin ardından 2. kamp dönemi 25 Temmuz'da Avusturya'nın Saalfelden bölgesinde başlayacak. Abdullah Avcı ve öğrencileri, 4 Ağustos'a kadar burada kamp yapacak.
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı ise henüz netleşmedi.
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