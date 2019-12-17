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Futbol
İHA
17.12.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

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Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Beşiktaş, devre arası kampını 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, bu süreçte iki tane de hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş'ta devre arası kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek. Beşiktaş, burada iki de hazırlık maçı oynayacak.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1. Lig ekibi Mezökövesd, 10 Ocak Cuma günü de 16.30'da TFF 1. Lig takımlarından Altınordu ile karşılaşacak.

Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek.  

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Beşiktaşın kamp programı belli oldu

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