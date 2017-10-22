Beşiktaş'ın kabusu Medipol Başakşehir

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 20 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında 18'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 20 resmi maçtan 5'ini Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasındaki son 11 resmi maçtan 8'i berabere biterken, rekabette Beşiktaş 24, Medipol Başakşehir 25 gol attı.



- Lig maçları



İki ekip Süper Lig'de 18 kez karşılaştı, dörder galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 10 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 22 golüne, turuncu-lacivertli ekip aynı sayıda golle yanıt verdi.



- Beşiktaş, son 13 resmi maçta 2 kez kazanabildi



Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 13 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki her iki maçı da yitiren siyah-beyazlılar, aynı sezon Kayseri'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü sonrasında penaltı atışlarıyla üstünlük kurarak, kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı'nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1, BJK İnönü Stadı'nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 galip geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon ise Vodafone Park'taki müsabaka 1-1 tamamlandı, Medipol Başakşehir evinde 3-1 galip geldi.



- Beşiktaş'ın evindeki maçlar



Medipol Başakşehir'le Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla rakibini Süper Lig'de 10. kez konuk edecek.

İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, 6'sı BJK İnönü Stadı, birer tanesi Başakşehir Fatih Terim Stadı, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Vodafone Park'ta olmak üzere geride kalan 9 lig maçında siyah-beyazlılar 3, turuncu-lacivertliler bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, evinde 10 gol attığı rakibinden 7 gol yedi.



- Maçlar



Beşiktaş ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında yapılan 18'i lig, 2'si kupa olmak üzere 20 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

2007-2008:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 - 0

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 1

2008-2009:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 1

2009-2010:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1

İBB Spor-Beşiktaş Türkiye Kupası 1 - 0

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 0

2010-2011:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 - 2

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 1

Beşiktaş-İBB Spor Türkiye Kupası 2 - 2 (Kayseri'de)

2011-2012:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 1 - 1

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 - 2

2012-2013:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 - 1

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 - 2

2014-2015:

İ.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 1 - 2

Beşiktaş-İ.Başakşehir Süper Lig 0 - 0

2015-2016:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig2 - 0

M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig2 - 2

2016-2017:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig1 - 1

M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig3 - 1