Beşiktaş'ın ilk transferi Dorukhan Toköz!
Süper Lig'e iddialı bir şekilde girmek isteyen Beşiktaş'ın ilk transferi 22 yaşındaki Dorukhan Toköz oldu!
Siyah beyazlılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Dorukhan için bonservis bedeli ödemeyecek.
Eskişehirspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 1 gol attı. Dorukhan Toköz defansif orta saha ve sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.
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