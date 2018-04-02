Beşiktaş'ın ilgilendiği Brahimi hakkında bomba iddia!
Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Porto'nun yıldızı Yacine Brahimi hakkında Portekiz basını bomba bir iddia ortaya attı.
Adı bir süredir Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Yacine Brahimi hakkında Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.
Portekiz'de yayım yapan Record gazetesinin edindiği bilgilere göre Siyah Beyazlı yönetim, Brahimi'nin bonservisini alabilmek için çalışmalara başladı.
Haberde Siyah Beyazlı yönetimin Cezayirli futbolcunun menajerleriyle temasa geçtiği kaydedildi.
Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 41 maçta 10 gol 10 asist kaydeden Brahimi'nin sözleşmesi 2019 yazında sona erecek. (Fanatik)
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