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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.04.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın iddaa oranı düşürüldü! Ankaragücü son 9 deplasmanda...

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Beşiktaş'ın iddaa oranı düşürüldü! Ankaragücü son 9 deplasmanda...

Başakşehir'in Göztepe'ye kaybetmesiyle şampiyonluk umudu artan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ankaragücü'nü konuk edecek. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

BEŞİKTAŞ

- Kart cezasını tamamlayan Caner dönüyor. Sakatlığı bulunan Medel aynı zamanda da sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak.

- Sakatlıkları bulunan Quaresma ve Adriano, hafta arası takımla çalışmalarda yer aldı. Son kararı Şenol Güneş verecek.

- Vodafone Park'ta oynadıkları son 3 lig maçını "tek farkla" kazandılar! iddaa'da ilk olarak 1,25 açılan "Beşiktaş kazanır" tercihi, Başakşehir'in Göztepe'ye yenilmesi sonrası 1,20'ye geriledi.

ANKARAGÜCÜ

- Statü gereği kadroda yer almayan 5 isim dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. (Cerci, Hopf, Ozokwo, Faty, Heurtaux)

- Son 9 lig maçında tek kayıpları var ama deplasmandaki son 9 lig maçında 5 kere sahadan yenilgiyle ayrıldılar!

- İstanbul'da, Beşiktaş ile oynadıkları 49 maçtan sadece 2 galibiyet çıkartabildiler. (7 beraberlik - 40 mağlubiyet)

Beşiktaşın iddaa oranı düşürüldü Ankaragücü son 9 deplasmanda...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Beşiktaş'ın son 8 lig maçının 7'sinde karşılıklı gollerle 2.5 barajı aşıldı. (KG VAR & 2.5 ÜST)

- Bu sezon Halil Umut Meler ile çıktıkları 2 maçı da kazandılar! (MS2?)

- Aralarındaki son 10 maçın 7'sinde ilk golü Beşiktaş attı. (İY1)

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Beşiktaş, son haftalardaki başarılı performansının yanı sıra Başakşehir ve Galatasaray'ın da puan kayıpları sonrası bir anda şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Siyah beyazlılar kalan 5 haftadaki tüm maçlarını kazanır ve de Galatasaray'ın Başakşehir maçı, sarı kırmızılı takımın galibiyetiyle tamamlanırsa şampiyon olacak.

Ankaragücü, Mustafa Kaplan yönetiminde beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor. Oynadıkları son 3 maçı da kaybetmediler. Düşme sınırının üzerindeki Göztepe'den 6 puan öndeler. Kalan haftalarda bu konuda bir sıkıntı yaşamalarını beklemiyorum. 

Beşiktaş, ateşli taraftarları önünde hata yapmaz. Rahat bir galibiyet bekliyorum.

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