Beşiktaş'ın hedefinde o var! Bayern Münih... | Son dakika transfer haberleri...
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Sağ bekte Gökhan Gönül'e alternatif arayışı içerisinde olan Beşiktaş yönetimi, gözünü Almanya'ya dikti.
Ortacizgi.com'un haberine göre; siyah beyazlılar, Bayern Münih 2'de forma giyen Mert Yılmaz'ı transfer gündemine aldı.
20 yaşındaki sağ bek oyuncusu, geçen sezon Bayern Münih 2'de 27 maçta forma giyerken 1 de gol attı.
Mert Yılmaz'ın Alman ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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