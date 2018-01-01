Beşiktaş'ın hedefi Slimani boş geçmedi

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta maçında Leicester City, evinde Huddersfield Town'ı konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleyi 3-0 kazandı.
Beşiktaş'ın transfer hedefinde olan Islam Slimani, maçta 90 dakika forma giydi ve 60. dakikada bir gole imza attı. Takımın diğer gollerin 53'te Riyad Mahrez'den ve 90'da Marc Albrighton'dan geldi.
Leicester bu skorla 30 puana yükseldi. Huddersfield ise 14 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de günün diğer sonuçları:
Brighton 2-2 Bournemouth
Burnley 1-2 Liverpool
Stoke City 0-1 Newcastle