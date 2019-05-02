Beşiktaş'ın hedefi Duhan Aksu
Siyah-Beyazlılar’ın, gelecek sezon için İstanbulspor’da forma giyen Duhan Aksu’yu kadrosuna katmaya çalıştığı öğrenildi. 21 yaşındaki sol bekle, Fransa’dan Lille’in de ilgilendiği bildirildi.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başlayan Beşiktaş’ın iç transferdeki hedeflerinden birinin de, 1. Lig’de İstanbulspor’da forma giyen Duhan Aksu olduğu öğrenildi.
Siyah- Beyazlılar’da transferden sorumlu yönetici Umut Güner’in, tekrar yönetim olarak seçilmeleri durumunda, anlaşma sağladığı Duhan’la resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Henüz 21 yaşında olan ve gelecekte Türkiye’nin en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Duhan’la, Fransa’dan Lille’in de ilgilendiği öğrenildi.
Kontratı 2023’te bitiyor
Daha önce İstanbulspor’dan sağ bek Mehmet Zeki Çelik’i transfer eden ve Türk oyuncudan son derece memnun kalan Fransızlar’ın, sol beke de genç oyuncuyu koymak istedikleri öne sürüldü. Kulübüyle 2023’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun önümüzdeki sezon nerede forma giyeceği, şimdiden büyük bir merak konusu.
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