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Beşiktaş'ın gündemindeki isim Cyle Larin kimdir?

Beşiktaş transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Cenk Tosun yüksek bir bedel ile transfer eden siyah-beyazlılar şimdi forvet arayışına geçti. Mevcut adaylar arasında ise bir isim ön plana çıktı. Orlando City forması giyen Cyle Larin'in Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu gelen ilk bilgiler arasında. Peki Cyle Larin kimdir?

Hürriyet Haber
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Beşiktaş, Cenk Tosun'un yokluğunu Cyle Larin ile dolduruyor. MLS ekiplerinden Orlando City forması giyen Cyle Larin, Beşiktaş'a çok yakın. Peki Cyle Larin kimdir, kaç yaşındadır?

Cyle Larin kimdir?

2017’de MLS’te çıktığı 17 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran Cyle Larin, 1.88 boyunda ve tam bir pivot santrfor. Şenol Güneş’in istediği gibi sırtı dönük oynayabilen ve güçlü fiziği ile arkadaşlarına pozisyon hazırlama özelliklerine sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, Kanada Milli Takımı’nda da 20 maça çıktı. Atiba, milli takımdan arkadaşı olan Larin’i bizzat yönetime önermişti.

Cyle Larin künye

Adı: Cyle Larin
D.Tarihi: 17.05.1995
D.Yeri: Brampton
Ülkesi: Kanada
Mevki: Forvet
Boyu: 1.88
Ayak: Sağ
Kulübü: Orlando City
Kontrat: 31.12.2017
Milli takım: Kanada (20
maç 5 gol)

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