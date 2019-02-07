Beşiktaş'ın gözü Alen Grgic'te
Bu sezon sağ bek transferini gerçekleşterimeyen yönetim Osijek’te oynayan genç Hırvat yıldızı gözüne kestirdi.
Şenol Güneş'in ısrarla Gökhan Gönül'ün arkasına bir sağ bek istemesine rağmen transferi gerçekleştiremeyen Beşiktaş yönetimi hedefi belirledi.
Gözünü genç ve maliyeti düşük isimlere çeviren Siyah-Beyazlılar, Hırvat Ligi takımlarından Osijek'te forma giyen Alen Grgic'i yakın takibe aldı.
24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle