Beşiktaş'ın Göztepe kadrosunda 4 önemli eksik
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Adriano, Pepe, Ljajic ve cezalı olan Vida maç kadrosunda yer almıyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas organizasyonları ve taktik programın yer aldığı idman, tam sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlıların Göztepe maçı kamp kadrosunda, sakatlıkları bulunan Pepe, Adriano Correia ve Adem Ljajic'in yanı sıra cezalı Domagoj Vida yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Loris Karius, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek.
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