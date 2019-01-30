Beşiktaş'ın gözdesinin, sözleşmesi feshediliyor
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi feshediliyor.
Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Caiuby'nin Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia ediliyordu.
Dün Brezilyalı yıldızla ilgili oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
NEREYE GİDECEK?
Augsburg kulübü, yeni yıl tatilinden 22 gün geç geldiği için Caiuby'nin sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Böylece 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu isteyen takım bonservis bedeli ödemeden transfer edebilecek.
Caiuby'nin sözleşme fesihi devre arası transfer dönemine yetişmesi durumunda, Babel'in ardından Quaresma ile de yollarını ayırmaya çok yakın olan Beşiktaş, tecrübeli sol kanat oyuncusunu hiçbir bedel ödemeden kadrosuna katabilecek.
Ryan Babel Fulham formasıyla ilk maçında bu performansı sergilemişti...
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