Beşiktaş'ın gözdesi Vetlesen'den transfer açıklaması
Norveç ligi ekiplerinden Stabaek'te forma giyen merkez orta saha oyuncusu Hugo Vetlesen'in Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.
Kara Kartal'ın 19 yaşındaki genç futbolcuyu 2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.
Genç yıldız ise hakkında çıkan bu transfer iddialarına takımının kamp yaptığı Marbella'da yanıt verdi. Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Vetlesen şunları söyledi:
"Başka kulüplerin benimle ilgilendiğini duymak harika. Ancak şu an için Stabaek'te kendimi mutlu hissediyorum. Burada güzel bir ortam var. Diğer konuları ise zamanı geldiğinde düşünürüz."
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Hugo Vetlesen kimdir?
29 Şubat 2000 doğumlu olan Hugo Vetlesen, sağ ayağını kullanıyor ve merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara mevkiinde de görev yapabiliyor.
Şu ana dek Norveç Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma şansı bulan genç ismin güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle