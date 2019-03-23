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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23.03.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın gözdesi Vetlesen'den transfer açıklaması

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Beşiktaş'ın gözdesi Vetlesen'den transfer açıklaması

Norveç ligi ekiplerinden Stabaek'te forma giyen merkez orta saha oyuncusu Hugo Vetlesen'in Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Kara Kartal'ın 19 yaşındaki genç futbolcuyu 2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

Genç yıldız ise hakkında çıkan bu transfer iddialarına takımının kamp yaptığı Marbella'da yanıt verdi. Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Vetlesen şunları söyledi:

"Başka kulüplerin benimle ilgilendiğini duymak harika. Ancak şu an için Stabaek'te kendimi mutlu hissediyorum. Burada güzel bir ortam var. Diğer konuları ise zamanı geldiğinde düşünürüz."

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Hugo Vetlesen kimdir?
29 Şubat 2000 doğumlu olan Hugo Vetlesen, sağ ayağını kullanıyor ve merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara mevkiinde de görev yapabiliyor.

Şu ana dek Norveç Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da forma şansı bulan genç ismin güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.

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Beşiktaşın gözdesi Vetlesenden transfer açıklaması

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