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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Beşiktaş'ın gözdesi Emir Umit kulübünden ayrıldı
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Futbol
Efkan Bucak
04.12.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın gözdesi Emir Umit kulübünden ayrıldı

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Beşiktaş'ın gözdesi Emir Umit kulübünden ayrıldı

Beşiktaş'ın devre arası transfer dönemi için listesine aldığı Kosovalı stoper Emir Umit, kulübü FC Llapi'den ayrıldı.

Siyah beyazlılar, bir süredir takip ettikleri 19 yaşındaki yetenek için Llapi Kulübü'nün kapısını çalmasına karşın Kosova kulübü yüksek bir bedel isteyince görüşmeler tıkanmıştı. Bu gelişme üzerine Emir alacaklarına karşılık bonservisini alarak kulüpten ayrıldı. Genç futbolcunun Beşiktaş'a transferi için aradaki kulüp engeli de kalkmış oldu.

Sezon başında Belçika'nın Namur ekibinden Llapi'ye gelen, Avrupa'nın gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilen Emir Umit 1.87 boyunda, iki ayağını da kullanabiliyor. Esas mevkii stoper olmasına karşın genç futbolcu ön libero olarak da görev alabiliyor.

Kosova U21 Takımı'na da alınması beklenen Emir Umit'e Türkiye'den Beşiktaş dışında başka kulüplerin de talip olduğu öğrenildi.

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