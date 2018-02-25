'Beşiktaş'ın golü çok yakın! Çünkü...'
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, dev derbinin ilk yarısını değerlendirdi.
- Fenerbahçe maça tıpkı Başakşehir maçı gibi başladı. İlk 20-25 dakika her şey kontrol altındaydı. Ancak sonraısnda Beşiktaş Quaresma ile kanatları çok iyi kullanmaya başladı. Buna bir önlem alınamadı. Kocaman ikinci devre iki kanada da önlemlerini arttırmalı ya da maçın başında olduğu gibi takımına önde bastırmalı.
- Fenerbahçe'de oyuncular 25. dakikadan sonra bildiğimiz soğukkanlılıklarını kaybettiler. Topu ayaklarında tutamadılar. Bu da Beşiktaş adına maçın Fenerbahçe yarı sahasında oynanmasına yol açtı.
- Maçın bu şekilde gitmesi halinde Kocaman ileride top tutacak Valbuena hamlesini düşünebilir. Bu şekilde Beşiktaş'ın Fenerbahçe kalesinde gol bulması an meselesi.
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