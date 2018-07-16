Beşiktaş'ın genç oyuncusuna süpriz teklif...
Siyah-Beyazlılar’ın 2 sezon önce Beylerbeyi’nden transfer ettiği Utku Yuvakuran’a TFF 1. Lig ekibi Gazişehir talip oldu.
20 yaşındaki file bekçisini bir sezonluğuna kiralamak isteyen Kırmızı-Siyahlılar, teklifini Siyah- Beyazlılar’a iletti.
Fabri ve Tolga Zengin’in ardından 3. kaleci konumunda bulunan genç eldiven için Beşiktaş yönetiminin vereceği karar merak konusu.
2016 yılından bu yana Kara Kartal’da forma giyen Utku, sadece 3 resmi maça çıktı.(Fanatik)
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