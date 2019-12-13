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GeriFutbol Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kerem Kalafat sosyal medyayı salladı!
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Futbol
13.12.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kerem Kalafat sosyal medyayı salladı!

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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kerem Kalafat sosyal medyayı salladı!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olan Beşiktaş, rakibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı ve 4-0 mağlup oldu. Siyah beyazlı takımın ilk 11'inde yer alan ve performansıyla adından en çok söz ettiren isim ise Kerem Kalafat oldu.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olan Beşiktaş, rakibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı ve 4-0 mağlup oldu. Siyah beyazlı takımın ilk 11'inde yer alan ve performansıyla adından en çok söz ettiren isim ise Kerem Kalafat oldu.

Abdullah Avcı, 76. dakikada Kerem Kalafat'ı oyundan çıkardı ve yerine Enzo Roco'yu sahaya sürdü.

Kerem Kalafat sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Genç futbolcu için Twitter'dan yüzlerce tweet atıldı. (Fanatik)

Beşiktaşın genç futbolcusu Kerem Kalafat sosyal medyayı salladı

Beşiktaşın genç futbolcusu Kerem Kalafat sosyal medyayı salladı

Beşiktaşın genç futbolcusu Kerem Kalafat sosyal medyayı salladı

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