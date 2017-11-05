Beşiktaş'ın forvetleri Göztepe'yi yıktı!

Stat: Bornova

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Leo, Traore, Halil Akbunar (Dk. 77 Ngando), Selçuk Şahin (Dk. 83 Doğanay Kılıç), Andre Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 56 Ömer Şişmanoğlu), Gouffran, Ghilas

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 61 Medel), Pepe, Tosic, Adriano, Quaresma (Dk. 88 Negredo), Hutchinson, Tolgay Arslan, Babel, Talisca (Dk. 80 Necip Uysal), Cenk Tosun

Goller: Dk. 7 Talisca, Dk. 47 Babel, Dk. 53 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 66 Ghilas (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 86 Leo (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 75 Pepe (Beşiktaş), Dk. 89 Ömer Şişmanoğlu (Göztepe)



MAÇIN GOL DAKİKALARI

7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Babel'in yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinde topa iyi yükselen Talisca'nın etkili kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Tolgay Arslan'dan aldığı pasla sol kanatta topla ilerleyen Babel'in, ceza sahasında çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

53. dakikada fark 3'e çıktı. Talisca'nın pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un penaltı noktası yakınından şutunda, meşin yuvarlak direğe de çarpıp filelere gitti: 0-3.

66. dakikada Göztepe farkı 2'ye indirdi. Ceza alanına giren Traore'nin pasıyla topla buluşan Ghilas, topu ağlara gönderdi: 1-3.

BEŞİKTAŞ'TA 1 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki Fransa temsilcisi Monaco maçından farklı olarak Oğuzhan Özyakup'un yerine Anderson Talisca'ya şans verdi. Tecrübeli teknik adam ligdeki Aytemiz Alanyaspor maçında da tek değişiklik yaparken, o müsabakada ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup'a ise yedek kulübesinde tuttu.





BEŞİKTAŞ TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Göztepeli ve Beşiktaş'a gönül verenler stadı tıklım tıklım doldurdu. Müsabakayı yaklaşık 9 bin sarı-kırmızılı izlerken, Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılan 495 kişilik kale arkası tribününde takımlarını destekledi. Göztepeli taraftarlar koreografi şovuyla tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Göztepeli taraftarlar hafta içinde annesini kaybeden Başkan Mehmet Sepil'i de unutmadı. Tribünde, "Mekanın cennet olsun Aliye Sepil" pankartı açıldı.



MAÇTAN ÖNCE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK

Müsabakadan önce Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüslerden bazıları stat çevresi Göztepeli seyirciler tarafından taşlandı. Bazı otobüslerin camları kırıldı. İki takım taraftarlarının bir araya gelmesini önlemeye çalışan polis ekipleri biber gazı kullandı.



Bazı taraftarlar yaralanırken, olaylarla ilgili polis ekipleri de bazı kişileri gözaltına aldı. Müsabakada bin polisin yanı sıra yaklaşık 400 özel güvenlik görevlileri görev yaptı.



Stadın tamamı dolarken, portatif kale arkası tribünü arkasındaki bir binanın çatı katında da Göztepeli taraftarlar yer aldı. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman müsabakayı protokol tribünden takip etti.



Süper Lig'in 11. haftasında 3 müsabakada çevrim dışı olarak uygulanan video yardımcı hakem sistemi kapsamında Bornova Stadı'ndaki mücadelede Alper Ulusoy ile Ümit Öztürk görev aldı.



Göztepeli futbolcular sahaya "Yaşama şansın olmasa bile yaşatma şansın var." yazılı pankartla sahaya çıktı. Müsabakadan önce Hakkari ve Diyarbakır'da şehit olan asker ve güvenlik görevlileri ile Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, duayen spor yazarı Erdoğan Şenay anısına saygı duruşunda bulunuldu.