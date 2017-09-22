Beşiktaş’ın formu F.Bahçe’nin psikolojisi

1- Mustafa Denizli her maçı önce kafasında oynar. Bu maçı oynadığında ortaya nasıl bir tablo çıkıyor?

Ben “Her maçı oynarım” derken bir takımın başında olduğum ve rakibe karşı nasıl hazırlanacağımızı düşündüğüm zaman bu sanal maçları oynuyordum. Şimdi başında olmadığım iki takımın maçı, çok yönlü. Bir taraf kaybederse sorunları daha da büyüyecek. Diğeri için çok şey değişmeyecek. Hücumda daha güçlü gözüken takım Beşiktaş. Orta sahada yaratıcılığı daha iyi olan, topu öne daha iyi taşıyabilen orta saha da Beşiktaş’ta. Defansif aksiyonlarda da Beşiktaş’ın daha iyi olduğu söylenebilir. Peki bunlar Beşiktaş’a yeter mi? Yetmez! İstatistikler gerçekçi veriler olmaz. Beşiktaş’ın uzun süre kazanamama psikolojisi var. Bu handikap. Takımların başında da olsak olmasak da derbileri kestirmek mümkün olmuyor.

BUGÜN ŞENOL HOCA’DAN DAHA HAREKETLİ BİR AYKUT HOCA OLUR

2- Kocaman ve Güneş’i ele aldığımızda kulübedeki duruşları ve davranışları takıma nasıl yansıyor?

KENARDAKİ duruşlar futbolcuların izlediği konulardır. Genelde Aykut daha sakin ve içe dönük. Şenol Aykut Hoca’dan daha aktif bir görüntü veriyor. Peki bugün böyle olur mu? Hiç zannetmiyorum. Bugün Şenol Hoca’dan daha hareketli bir Aykut Hoca göreceğimizi düşünüyorum. Katkıya gelince: Günlük teknik adam form durumu sonuç üzerinde belirleyici olacak maçlardan biridir. Hocaların bir genel bir de 90 dakikalık grafikleri vardır. Genel grafik Şenol daha iyi olsa da maç grafiği kimin daha iyi olacağını bilemezsin.

BERABERLİK, İKİSİ İÇİN DE SORUN ÇIKARMAZ

3- Güneş, 6 farklı takımla Kadıköy’de 19 maçta galip gelemedi. Bu üzerinde olumsuz baskı yaratır mı?

Mutlaka kafasının bir yerinde olabilir. Bu doğaldır. Şunlara çok fazla takılmamalı. Beşiktaş geçen sezon şampiyon olurken kaç derbi kazandı? Sadece bir tane! Kaybetmemek esasen her iki hoca için de fazla sorun çıkarmaz.

Şenol Hoca bu kez kazanmayı da deneyecektir. Rahat olan Beşiktaş, kazanma riskini daha fazla alabilir. Beşiktaş’ın kaybetmesi ağır hasar yaratmaz. Kazanırsa Beşiktaş’a da Şenol Hoca’ya müthiş bir psikolojik katkı sağlar.

BÜYÜK TAKIMLAR İÇİN LİG 6. HAFTADA BİTMEZ

4- Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe için lig yarışı burada biter mi?

Büyük takımlar için 6. haftada lig bitmez. En kötü ihtimalle rakiplerinin 8 puan gerisine düşer. Önünde de 28 hafta kalır. Şimdi bunları söylüyorlar da geriye dönüp baktığın zaman Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında ikinci yarı başlarken 9 puan farkı vardı. Yani sadece 17 maç varken...

Ha, F.Bahçe ciddi yaralar alır mı? Böyle bir sonuçtan sonraki durumuna bakmak lazım. Devamında toparlanamazsa, o zaman diyebilirsin. Yani 14 veya15. haftada duruma bakmak lazım.

F.BAHÇE ORTA SAHASI BEŞİKTAŞ’A TERS YAPIDA

5- Siz derbilerde bir çok kez bir X faktörü yaratmıştınız. Sürpriz tercihler yaparak, kamuoyunu şaşırtmıştınız. Bugünkü derbide de benzer bir sürpriz olabilir mi?

Biraz önce sorduğun soruda bir şey vardı:“Siz sanal maçlar yapardınız kafanızda.”İşte o sanal maçları ne kadar fazla yaparsan, o gün beklemediğin isimlerin çok önemli işler başarabileceğini görürsün. Ben de güvendiğim için öyle bir şey yapardım. Kadroya yapısına baktığında Beşiktaş daha çok alternatiflere sahip. Orta sahanın Beşiktaş lehine gözüktüğü bir durum var.

F.Bahçe’nin ortası da Beşiktaş’a son derece ters gelen futbolculardan oluşuyor. Dolayısıyla defans değil, ofanstakilerin yapacağı işler sonucu tayin eder.

F.BAHÇE’NİN YEDİĞİ GOLLERİN YARISI KALECİ HATASI

6- Beşiktaş 3, F.Bahçe 9 gol yedi. İki takım arasında büyük bir savunma farkı var mı?

Yenilen goller ve atılan goller, takım savunmasının veya hücumunun nasıl olduğunu gösterir. Fenerbahçe’nin yediği 9 golün en az yarısında direkt olarak kaleci hatası olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu veriler derbilerde çok fazla değer ifade etmez.

FENER’DE ALPER VE VALBUENA, BEŞİKTAŞ’TA PEPE VE QUARESMA

7- Hangi isimler maçın yıldızı olur ya da kaderini tayin etmeye adaydır?

Oyunun kaderini değiştirebilecek isimler Fenerbahçe’de Alper ve Valbuena. Sürpriz Souza... Beşiktaş’ta Pepe ve Quaresma. Sürpriz de oynarsa Tolgay...

İKİSİ DE HAVADAN ÖNLEM ALMAK ZORUNDA

8- F.Bahçe 12 golün 6’sını Beşiktaş 9 golün 4’ü duran toptan buldu. Duran top derbide de belirleyici olur mu?

İKİ takım da birbirine önlem almak zorunda. Artık alan savunması mı, adam savunması mı yoksa adam ve alan savunması mı yaparlar, bilemiyorum.

Beşiktaş’ta bu topları çok iyi kullanan Quaresma ve Caner var. Hava toplarına müthiş katkı sağlayan Pepe, Cenk, Atiba, Tosic ve oynarsa Negredo var.

Bunu aynı şekilde F.Bahçe için de söyleyebiliriz. Valbuena bu topları son derece etkin kullanıyor. Oynarsa Ekici de... Kafacıları Beşiktaş’ınkine neredeyse eşit değerde. Soldado, Janssen , Skrtel, Neto ve her şeye rağmen Neustadter, Souza, Topal ve hatta Ozan bu toplara giriyor. Ayrıca iki takımdan birbirine gidenler var. Beşiktaş’a gelenler daha çok. Psikolojik olarak bunlar bir olumsuzluk yaratır mı, tribüne ayrı bir bağırma gücü yaratırlar mı? Bir kenarda düşünülmesi gereken bir konu.

HAKEM ALİ PALABIYIK BU DERBİYİ KALDIRIR

9- Ali Palabıyık, derbiyi kaldırır mı? Hakemlerin derbilerde temel belirleyici olduğuna inanır mısınız?

PALABIYIK, derbiyi kaldırır. Emin bir şekilde geliyor. Hatalarıyla da geliyor. Hataları olan hakemler de büyüktür. Maçla ilgilenmeyip hakemle ilgilenen gruplar var. Bunlara gerek yok. Palabıyık, vücut dilini oyunda en iyi kullanan hakemlerden. Bir çok hakem hatası dünya şampiyonluklarını belirlemiştir. Palabıyık da derbide hata yapacaktır. Ama 6. haftada şampiyonu hakem hatasının belirleyeceğini düşünmek yanlış.

VALBUENA, CANER’DEN DAHA AVANTAJLI

10- Valbuena 7, Caner 5 gole direkt katkı verdi. Derbinin kırılma anlarında bu iki oyuncu mu olur?

Valbuena F.Bahçe’nin sonuç üzerinde en etkin ismi. Atıyor, attırıyor, tribüne heyecan katıyor, arkadaşlarına pozitif elektrik veriyor. Caner bir defansçı ama Beşiktaş’ın en fazla gol bulduğu kanat oyuncusu. Biri sahanın her yerini kullanıyor diğeri sadece sol çizgiyi veya korner atışlarını ters taraftan kullanıyor. Bu şu demek: Beşiktaş’ın savunma dörtlüsü Valbuena ile karşı karşıya gelecek. F.Bahçe’deyse sağda önlü arkalı oynayacak iki kişi, Caner ile karşı karşıya gelecek. Valbuena, daha büyük bir özgürlüğe sahip.