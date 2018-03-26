Beşiktaş'ın eski hocasından şok sözler:''Maaşlarımızı alamadık ama..''

İngiltere Premier Ligi takımlarından Swansea City'i çalıştıran Carlos Carvalhal, Beşiktaş günlerine ilişkin çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Küme düşme hattındayken aldığı Swansea'yi 14. sıraya kadar çıkararak Ada basınının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Portekizli teknik adam, Daily Mirror'ın pazar ekine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"KULÜP YÖNETİLEMİYORDU"

"Beşiktaş'taki işim kolay değildi. Bana ait olmayan bir ekiple çalıştım. Benden önceki teknik direktör hapisteydi. Yönetim deseniz o da yoktu ve insanlar dört aydır maaş alamıyordu.

İstanbul'a ilk geldiğimde Sporting Lizbon'daki deneyimime rağmen kimse beni tanımıyordu. Herkes 'Kim bu adam?' diye soruyordu. Kendi ekibimi kulübe getirmeye çalıştım ancak bu mümkün olmadı."

"MAAŞLARIMIZI ALAMADIK AMA..."

Siyah Beyazlılar ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılarından da bahseden deneyimli hoca, "Avrupa Ligi'nde ilk defa bir Türk takımı grubunu lider bitirdi. Bu, fantastik bir başarıydı. O andan itibaren herkes adımı haykırmaya başladı." ifadelerini kullandı.

O sezon Maccabi Tel Aviv karşısında aldıkları 5-1'lik galibiyetin İsrail gizli servisi Mossad'ı rahatsız ettiğinin hatırlatılması üzerine Carvalhal, "Evet, biraz ürkütücüydü. Ancak Türkiye'de çok güzel şeyler yaşadım. Maaşlarımızın ödenmemesi ciddi bir sorundu ancak çok büyük bir kulüpteydik ve taraftarlara saygı duyduğumuzdan takımda kaldık." şeklinde konuştu. (FANATİK)