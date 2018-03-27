Beşiktaş'ın eski golcüsü Ailton, Alman ekibini topa tuttu!
Almanya Ligi ekiplerinden Werder Bremen’in unutulmaz isimlerinden biri olan ve daha önce Türkiye’de Beşiktaş forması da giyen Ailton, Werder’in şu andaki durumundan memnun olmadığını söyledi. Mızıkacılar’ın eski golcüsü, Werder Bremen’in geleceğinin pek parlak görünmediğini ifade etti.
“Werder’in geleceği adına endişeliyim”
Werder Bremen formasıyla 214 maçta 106 gole imza atan Ailton, “Werder bu sezon ligde kalacak. Ancak; birkaç yıl içinde nereye gideceği konusunda endişeliyim. 2003’ten 2009’a kadar olan dönem şu an yok. Frank Baumann bir tepki vermek zorunda” dedi.
Spor Direktörü Baumann’ı eleştirdi
Werder’in yeni oyuncularının kulübün büyüklüğünü anlamaları gerektiğini belirten Ailton, ”Frank Baumann’ın kendisine bir soru sorması gerekiyor. Şu anda sahip oldukları oyuncular Avrupa’ya katılabilmek için yeterli mi? Yoksa 10.sırada yer alabilmek için mi yeterli? Özellikle hücum hattına takviyeler gerekiyor” açıklamasında bulundu.
“Takviyeler yapılmalı, hücumda eksikler var”
“3-4 oyuncu takviyesi yapılmalı” diyen Ailton, “Örneğin; Max Kruse, takımın en skorer oyuncusu ve sadece 6 gol atabilmiş. Bu hiçbir şey değil. Daha fazla potansiyeli var ama diğer hücum oyuncularının da desteği olmalı. Ayrıca şu anki teknik direktörler çok rahatlar. Eski teknik adamlar gibi başarı için çok fazla baskı yapmıyorlar” ifadelerini kullandı.
Ailton’un kariyeri hakkında…
Futbol kariyerinde Santa Cruz, Guarani, Werder Bremen, Schalke, Beşiktaş, Hamburg, Grasshoppers, Duisburg, Metalurh Donetsk ve Uerdingen takımlarında oynadı. Şu anda 44 yaşında olan Ailton’un futbol kariyerinde 258 maçta 119 golü bulunuyor. (Ajansspor)
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