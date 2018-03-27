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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Beşiktaş'ın eski golcüsü Ailton, Alman ekibini topa tuttu!
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Futbol
27.03.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın eski golcüsü Ailton, Alman ekibini topa tuttu!

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Beşiktaş'ın eski golcüsü Ailton, Alman ekibini topa tuttu!

Almanya Ligi ekiplerinden Werder Bremen’in unutulmaz isimlerinden biri olan ve daha önce Türkiye’de Beşiktaş forması da giyen Ailton, Werder’in şu andaki durumundan memnun olmadığını söyledi. Mızıkacılar’ın eski golcüsü, Werder Bremen’in geleceğinin pek parlak görünmediğini ifade etti.

“Werder’in geleceği adına endişeliyim”

Werder Bremen formasıyla 214 maçta 106 gole imza atan Ailton, “Werder bu sezon ligde kalacak. Ancak; birkaç yıl içinde nereye gideceği konusunda endişeliyim. 2003’ten 2009’a kadar olan dönem şu an yok. Frank Baumann bir tepki vermek zorunda” dedi.

Spor Direktörü Baumann’ı eleştirdi

Werder’in yeni oyuncularının kulübün büyüklüğünü anlamaları gerektiğini belirten Ailton, ”Frank Baumann’ın kendisine bir soru sorması gerekiyor. Şu anda sahip oldukları oyuncular Avrupa’ya katılabilmek için yeterli mi? Yoksa 10.sırada yer alabilmek için mi yeterli? Özellikle hücum hattına takviyeler gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Takviyeler yapılmalı, hücumda eksikler var”

“3-4 oyuncu takviyesi yapılmalı” diyen Ailton, “Örneğin; Max Kruse, takımın en skorer oyuncusu ve sadece 6 gol atabilmiş. Bu hiçbir şey değil. Daha fazla potansiyeli var ama diğer hücum oyuncularının da desteği olmalı. Ayrıca şu anki teknik direktörler çok rahatlar. Eski teknik adamlar gibi başarı için çok fazla baskı yapmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Maç Sonucu Bahsini Seç

Ailton’un kariyeri hakkında…

Futbol kariyerinde Santa Cruz, Guarani, Werder Bremen, Schalke, Beşiktaş, Hamburg, Grasshoppers, Duisburg, Metalurh Donetsk ve Uerdingen takımlarında oynadı. Şu anda 44 yaşında olan Ailton’un futbol kariyerinde 258 maçta 119 golü bulunuyor. (Ajansspor)

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