Beşiktaş'ın en istikrarlısı Fabri!

Ligin ilk yarısındaki tüm maçlarda forma giyen Fabricio, 17 maçta bin 530 dakika süreyle takımının en istikrarlı oyuncusu olarak dikkati çekti.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli oyuncu Pepe ise 2 maç kaçırmasına rağmen bin 350 dakikayla teknik direktör Şenol Güneş'in değişmez isimleri arasında yer aldı. Savunma oyuncusu Dusko Tosic 15 maçta bin 328 dakika, Anderson Talisca ise 17 karşılaşmada bin 304 dakika süre aldı.



Türk oyuncular arasında en istikrarlı oyuncu 16 maçta bin 149 dakika süreyle sahada kalan Cenk Tosun oldu. Tolgay Arslan, 15 karşılaşmada 896, Oğuzhan Özyakup da 13 maçta 840 dakika sahada kaldı.



Siyah-beyazlı takımda sadece 1 maçta 2 dakika süre alabilen Mustafa Pektemek, en az süreyle görev yapan oyuncu oldu. Genç oyunculardan Fatih Aksoy ise yine 1 karşılaşmada 18 dakika süre alabildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, sezonun ilk yarısında Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Aras Özbiliz ve Orkan Çınar'ı lig maçlarında tercih etmedi.

EN GOLCÜSÜ CENK TOSUN

Beşiktaş'ta geçen sezonki gibi ligin ilk yarısında gol yollarında en etkili isim Cenk Tosun oldu.

Siyah-beyazlı formayla ligde 8 gol atan Cenk Tosun'un ardından Ryan Babel, takımına 7 gollük katkı yaptı. Bu sezon 17 maçta sahaya çıkmasına rağmen 536 dakika süre alabilen Alvaro Negredo ise 4 kez fileleri havalandırabildi.

Beşiktaş'ta Talisca ile Tosic üçer kez gol sevinci yaşadı. Pepe, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens de takımlarına ilk yarıda birer gol kazandırdı.

EN HIRÇINI TOSİC, EN UZUN SÜRELİ CEZALI CANER ERKİN

Siyah-beyazlı ekipte en hırçın futbolcu, 4 sarı ve 1 kırmızı kart gören Tosic oldu.

Sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 37 sarı kartla "en hırçın takım" olarak dikkati çeken Beşiktaş'ta Babel, 3 sarı ve 1 kırmızıyla devreyi tamamladı. Beşiktaş'ta Hutchinson, Quaresma ve Oğuzhan Özyakup da kırmızı kart gören oyuncular arasında bulunuyor.

Ligin ilk yarısını 5 sarı kartla tamamlayan Caner Erkin ise takımda en uzun süreli ceza alan oyuncu olarak dikkati çekti. Sarı kart cezası nedeniyle 1 maçta takımını yalnız bırakan Caner, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından hakeme yönelik sözleri nedeniyle 6 karşılaşma daha ceza aldı.

Beşiktaş'ta 17 maçın tamamında süre alan Fabricio, kart görmeyerek ilk yarıyı tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Mustafa Pektemek de devreyi kartsız bitirdi.

RAKAMLARLA İLK YARI

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre (Dk) Gol Sarı kart Kırmızı kart

Fabricio Agosto Ramirez 17 17 1530

Pepe 15 15 1350 1 3

Dusko Tosic 15 15 1328 3 4 1

Anderson Talisca 17 15 1304 3 3

Ryan Babel 16 14 1281 7 3 1

Atiba Hutchinson 15 14 1209 1 1 1

Ricardo Quaresma 16 14 1179 1 1 1

Cenk Tosun 16 12 1149 8 2

Adriano Correia 11 11 909 1

Tolgay Arslan 15 10 896 2

Oğuzhan Özyakup 13 9 840 2 1

Gökhan Gönül 11 9 822

Caner Erkin 10 9 822 5

Gary Medel 9 6 556 4

Alvaro Negredo 17 6 536 4 2

Jeremain Lens 10 5 373 1

Necip Uysal 7 3 319 1

Andreas Beck 3 2 191 2

Matej Mitrovic 2 1 109 1

Fatih Aksoy 1 18

Mustafa Pektemek 1 2