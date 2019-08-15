Beşiktaş'ın efsane dönemi beyaz perdeyle buluşuyor
Beşiktaş futbol tarihinin unutulmazları arasında yer alan ve 1989-92 yılları arasında üç şampiyonluğa imza atan efsane takım için hazırlanan ‘Kolej Havası’ belgeseli 6 Eylül’de izleyiciyle buluşuyor.
Türkiye futbolunun efsane isimlerinden olan Metin-Ali-Feyyaz ile özdeşleşen ve döneme damga vurmuş Beşiktaş Futbol Takımı’nı ele alan ‘Kolej Havası’ izleyicinin karşısına çıkıyor.
Kolej Havası, Serpil Hamdi Tüzün’ün kurduğu Özkaynak Düzeni ile başlayıp Süleyman Seba’nın temsil ettiği değerlerle yoğrulan bu ekibin hikayesinin köklerine iniyor. 6 Eylül’de beyaz perdede gösterime başlayacak belgesel; sporda centilmenliğin, takımdaşlığın mütevazılığın paradan ve şampiyonluktan önce geldiği günlere uzanan bir yolculuğa çıkartarak Türkiye futbolunun bugünkü sorunlarının altını çizmeyi amaçlıyor.
‘Kolej Havası’nın Afişi Yayınlandı!
Yönetmenliğini Sertan Ünver’in, yapımcılığını Güverte Film’in üstlendiği ‘Kolej Havası’ belgeselinin afişi yayınlandı. Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi efsane futbolcuların yanı sıra filmde Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar da Beşiktaş taraftar ilişkisine ve dönemin atmosferine dair anılarıyla yer alıyorlar.
‘Kolej Havası’, Beşiktaşlı olmanın ne demek olduğuyla birlikte Türk futbolunun dünü ve bugününü gözler önüne seriyor. İyi bir insan olmanın ve sporu sevgi, saygı, dostluk içinde insan hayatına dahil etmenin önemini vurgulayan belgesel, 6 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.
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