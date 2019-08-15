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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.08.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın efsane dönemi beyaz perdeyle buluşuyor

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Beşiktaş'ın efsane dönemi beyaz perdeyle buluşuyor

Beşiktaş futbol tarihinin unutulmazları arasında yer alan ve 1989-92 yılları arasında üç şampiyonluğa imza atan efsane takım için hazırlanan ‘Kolej Havası’ belgeseli 6 Eylül’de izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye futbolunun efsane isimlerinden olan Metin-Ali-Feyyaz ile özdeşleşen ve döneme damga vurmuş Beşiktaş Futbol Takımı’nı ele alan ‘Kolej Havası’ izleyicinin karşısına çıkıyor. 

Kolej Havası, Serpil Hamdi Tüzün’ün kurduğu Özkaynak Düzeni ile başlayıp Süleyman Seba’nın temsil ettiği değerlerle yoğrulan bu ekibin hikayesinin köklerine iniyor. 6 Eylül’de beyaz perdede gösterime başlayacak belgesel; sporda centilmenliğin, takımdaşlığın mütevazılığın paradan ve şampiyonluktan önce geldiği günlere uzanan bir yolculuğa çıkartarak Türkiye futbolunun bugünkü sorunlarının altını çizmeyi amaçlıyor.

‘Kolej Havası’nın Afişi Yayınlandı!

Yönetmenliğini Sertan Ünver’in, yapımcılığını Güverte Film’in üstlendiği ‘Kolej Havası’ belgeselinin afişi yayınlandı. Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi efsane futbolcuların yanı sıra filmde Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar da Beşiktaş taraftar ilişkisine ve dönemin atmosferine dair anılarıyla yer alıyorlar. 

‘Kolej Havası’, Beşiktaşlı olmanın ne demek olduğuyla birlikte Türk futbolunun dünü ve bugününü gözler önüne seriyor. İyi bir insan olmanın ve sporu sevgi, saygı, dostluk içinde insan hayatına dahil etmenin önemini vurgulayan belgesel, 6 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.

Beşiktaşın efsane dönemi beyaz perdeyle buluşuyor

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