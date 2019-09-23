Beşiktaş'ın diriliş maçı
Lige kötü başlayan Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya. Kartal iç sahada yenilmezlik serisini 14 maça çıkarma amacında. Abdullah Avcı, eski takımını yenerek nefes almak istiyor.
Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan ve sadece 4’er puan alabilen iki ekibin randevusunda bu akşam Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Beşiktaş’ta zor günler geçiren Abdullah Avcı, eski takımını yenerek, nefes almak istiyor.
Burak ve Oğuzhan forma giyebilir
BEŞİKTAŞ’’ta kırmızı kart cezalıları Elneny ve Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Roco forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Burak ve Oğuzhan’ın bugün 21 kişilik maç kadrosunda yer almaları ve gidişata göre görev almaları bekleniyor. Ancak ev sahibi ekipte bu maç öncesi savunmada büyük sıkıntı var.
Stoperde Necip ve Atiba görev alacak
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Vida, Ruiz ve Roco’nun yokluğunda zorunlu olarak Necip ve Atiba’ya görev verecek. Kartal bugün, 24 resmi maçta 5 kez yenebildiği rakibini devirip sahasındaki yenilmezlik serisini de 14’e çıkarmayı hedefliyor. Konuk ekipteyse tek eksik, sakat olan Eljera Elia.
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