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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.10.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın dikkat çeken 3 sıkıntısı...

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Beşiktaş'ın dikkat çeken 3 sıkıntısı...

Süper Lig’in 8’inci haftasında Atiker Konyaspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen Beşiktaş, milli maç arasına 15 puanla 3’üncü sırada girdi.

Milli maç arasına 15 puanla 3’üncü sırada giren Beşiktaş'ta, 3 önemli sıkıntı dikkat çekti...

1-MAÇLARIN İLK YARILARINI KAYIP OYNUYOR

28’inci dakikada Vida’nın kırmız kart görmesinden sonra iki devreye eklenen uzatmalarla birlikte 75 dakika 10 kişi oynayan siyah beyazlıların 2’nci devrede maçı çevirmek için verdiği mücadele alkış aldı. Ancak bu sezonki en belirgin üç hastalığından biri olan maçların ilk yarısını kötü oynama huyunun Konya’da da kendini göstermesi eleştirilerin odak noktası oldu. Bu sezon lig maçlarının sadece 3’ünün ilk yarısını önde kapatan Beşiktaş, Akhisarspor ve Kayserispor karşısında kazanırken, Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

İlk yarıları golsüz geçtiği iki maçtan Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanan siyah beyazlılar, Bursaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş ilk devresini yenik kapadığı maçlardan Antalyaspor’a kendi sahasında mağlup olurken, Atiker Konyaspor ile berabere kaldı ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını 1-0’lık mağlubiyetten 3-1’e çevirerek kazandı.

Bu maçlarda Beşiktaş için en önemli sıkıntı ise ilk yarılarda oynanan oyunun yetersizliğiydi. Sürekli uzun top ve kanattan oynama stratejisinin yanı sıra futbolcuların ilk yarılardaki performansı da genelde eleştiri konusu oldu.

2-KALEYİ KAPATAMIYOR HER MAÇ GOL YİYOR

Beşiktaş’ın bu sezon göze çarpan bir diğer olumsuz yönü de kalesini kapatamaması ve neredeyse her maçta gol yemesi oldu.

Süper Lig’de 8 maçta 10 gol yiyen siyah beyazlılar, bu sezon ligde sadece Kayserispor’dan gol yemezken, diğer 7 rakibine karşı kaleyi koruyamadı. Akhisarspor, Erzurumspor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Malatyaspor’dan 1’er gol yiyen Beşiktaş, Konyaspor’dan 2, Antalyaspor’dan da 3 gol yedi ve 8 maçta 10 gol ile maç başına yediği gol ortalamasını 1.25’e yükseltti.

8 Avrupa maçında da kalesini korumakta zorlanan siyah beyazlılar, sadece Faore Adaları takımı B36 Torshavn’dan gol yemedi. Zayıf rakibine gol yemeden iki maçta 8 gol atan Şenol Güneş’in öğrencileri, Lask Linz deplasmanında 2 gol yedi ve gol averajı ile Avrupa’ya devam etti. Partizan’dan da ilk maçta gol yiyen Beşiktaş, grup maçlarında Norveç ekibi Sarpsborg’a karşı da kalesini kapatamadı ve 3-0 öne geçtiği maçı yine gol yiyerek 3-1 ile sonlandırdı. Beşiktaş, son Avrupa maçı olan Malmö’den de 2-0’lık mağlubiyetle ayrılınca Avrupalı 4 rakibinden de gol yemiş oldu.

Beşiktaş Avrupa’da 8 maçta 6 gol yerken, Süper Lig ile birlikte toplamda 16 maçta 16 gol yedi ve maç başına 1 gol yeme ortalamasına sahip oldu.

3-SON 6 DEPLASMANDA GALİBİYET YOK

Beşiktaş’ın eleştirilerden nasibini alacak bir diğer sıkıntısı da deplasman maçları oldu.

Konyaspor maçı öncesinde lig ve Avrupa’da 7 deplasmandan 2 galibiyet çıkartabilen siyah beyazlılar, Konyaspor ile berabere kalınca üst üste 6. deplasman maçını galibiyet alamadan kapatmış oldu. Süper Lig’de 2’nci hafta deplasmanında Erzurumspor’u yenen siyah beyazlılar, sonrasında Bursaspor ve Fenerbahçe ile 1-1, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Avrupa deplasmanında kayıp olan Güneş’in öğrencileri, B36 Torshavn’ı 2-0 yendikten sonra Linz’e 2-1 mağlup oldu. Partizan ile Sırbistan’da 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Malmö’ye de İsveç’te 2-0 yenildi son 3 deplasmanından galibiyet çıkaramadı.

Beşiktaş böylelikle lig ve Avrupa’da bu sezon çıktığı 8 deplasmanda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak oldukça kötü bir performans gösterdi.

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