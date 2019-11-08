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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.11.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Denizlispor hazırlıkları Portekiz'de başladı!

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Beşiktaş'ın Denizlispor hazırlıkları Portekiz'de başladı!

Beşiktaş, Süper Lig’in 11’inci haftasında pazar günü evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından bu sabah Portekiz’in Braga kentinde yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Grip nedeniyle Braga’ya gidemeyen teknik direktör Abdullah Avcı’nın yokluğunda, takımı yardımcıları çalıştırdı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, idmanı rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile idman devam etti. Şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Beşiktaş, bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul’a dönecek. Siyah-beyazlılar, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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UEFA resmen açıkladı Galatasaray...
UEFA resmen açıkladı! Galatasaray...

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Recep Uçar, 3-1 kaybettikleri Braga maçı sonrası açıklamalarda bulundu...

"Maçın kırılma noktası Lens'in atılmasıydı"UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan ve son 32 turuna çıkma şansını yitiren Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Recep Uçar, siyah-beyazlı oyuncu Jeremain Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun müsabakanın kırılma anı olduğunu belirterek, "Adil olmayan bir karardı" dedi.
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Beşiktaşın Denizlispor hazırlıkları Portekizde başladı

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