Beşiktaş'ın defansı orta sahayı katladı!

Gol paylaşımına bakıldığında 35 golün 29'unda önde oynayan oyuncular olan Cenk Tosun (8), Babel (7), Talisca (7), Negredo (5), Lens (1) ve Quaresma'nın (1) imzasının olduğu görülüyor. Geri kalan 6 golün 5'i defans hattına Tosic (3), Pepe (1), Adriano (1) ve 1 tanesi de Atiba ile orta sahaya ait.

Orta sahadaki 4 oyuncu 20 maçta 1 gol, 6 asistle oynarken; defans hattı ise aynı periyotta 5 gol, 8 asistle orta sahayı katladı

SON ÜÇ YILIN EN KÖTÜSÜ

Beşiktaş'ın orta sahasında oynayan dört oyuncunun 20 maçta 1 gol 6 asist ile oynaması puan kayıplarının önemli sebeplerinden biri olarak göze çarptı. 2015-16 sezonunda Atiba, Oğuzhan ve Sosa'nın ağırlıklı oynadığı orta saha 20'nci haftalar itibari ile 11 gol 13 asist ile takıma önemli bir katkı sağlamıştı. Necip Uysal'ın da 1 golü vardı. 2016-17 sezonunda Atiba, Oğuzhan, Tolgay ve zaman zaman Gökhan İnler'li orta saha gol sayısında 3'te kalsa da 12 asist ile hücuma katkıya devam etti. Bu sezon ise Atiba, Oğuzhan, Tolgay ve Medel'li orta saha sadece 1 gol atarken 6 asist ile son 3 yılın en kötü istatistiğine sahip durumda.

DEFANSIN KATKISI ARTTI

Beşiktaş orta sahasının böylesi düşük istatistiklerine karşın savunmanın skora yaptığı katkı fazlasıyla dikkat çekiyor. Pepe, Tosic, Gökhan Gönül, Adriano ve Caner'in sürekli, Medel'in de zaman zaman oynadığı defans hattı 5 gol 8 asist ile orta sahayı neredeyse 2'ye katlamış durumda. Savunmanın asist lideri sadece 12 maç oynamasına rağmen 5 asist ile Caner Erkin. Defanstaki en golcü isim ise 3 gol ile Dusko Tosic oldu. Tosic'in aynı zamanda 1 de asisti bulunuyor. Savunmadan skora katkı veren diğer iki isim ise 1 gol 2 asist ile Adriano ve 1 gol ile Pepe oldu.

OĞUZHAN GERİ GİDİYOR

Şenol Güneş'in ilk geldiği dönemdeki bol paslaşmalı ve hızlı oyunda yıldızı yeniden parlayarak zirveye çıkan Oğuzhan Özyakup'un geçen sezon ve bu sezon istenilen performansta olmadığı bir gerçek. 2015-16'da 20'nci haftayı 6 gol - 5 asist ile geçen Oğuzhan Özyakup; geçen sezon aynı haftayı 3 gol - 3 asist ile geçerken, bu sezon ise gol atamadı ve sadece 2 asistte kaldı.,

TOLGAY LİGDE GOL ATAMADI

Beşiktaş'a geldiğinde Liverpool'a attığı gol ile turu getiren oyunculardan biri olan Tolgay Arslan ise lig maçlarında henüz gol atamadı. 2015-16'da ağır bir sakatlık geçiren genç yıldız Tolgay, 20'nci haftayı 4 asist, sezonu da 7 asist ile tamamladı. Tolgay'ın bu sezon 20'nci hafta itibari ile sadece 1 asisti bulunuyor. Yeni transfer Gary Medel'in ise 20'nci hafta itibari ile 1 asisti var.(Fotomaç)