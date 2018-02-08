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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Beşiktaş'ın defansı orta sahayı katladı!
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Futbol
08.02.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın defansı orta sahayı katladı!

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Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın hücum istatistiklerinde düşüşe geçtiği bilinen bir gerçek. Siyah-beyazlılar şampiyonluğun geldiği 2015 -2016 sezonunun 20'nci haftasını 48 gol, 2'nci şampiyonluğun geldiği 2016-2017 sezonunun 20'nci haftasını da 40 golle geçerken içinde bulunduğumuz sezonun 20'nci haftasında 35 golde kaldı.

Gol paylaşımına bakıldığında 35 golün 29'unda önde oynayan oyuncular olan Cenk Tosun (8), Babel (7), Talisca (7), Negredo (5), Lens (1) ve Quaresma'nın (1) imzasının olduğu görülüyor. Geri kalan 6 golün 5'i defans hattına Tosic (3), Pepe (1), Adriano (1) ve 1 tanesi de Atiba ile orta sahaya ait.

Orta sahadaki 4 oyuncu 20 maçta 1 gol, 6 asistle oynarken; defans hattı ise aynı periyotta 5 gol, 8 asistle orta sahayı katladı

SON ÜÇ YILIN EN KÖTÜSÜ
Beşiktaş'ın orta sahasında oynayan dört oyuncunun 20 maçta 1 gol 6 asist ile oynaması puan kayıplarının önemli sebeplerinden biri olarak göze çarptı. 2015-16 sezonunda Atiba, Oğuzhan ve Sosa'nın ağırlıklı oynadığı orta saha 20'nci haftalar itibari ile 11 gol 13 asist ile takıma önemli bir katkı sağlamıştı. Necip Uysal'ın da 1 golü vardı. 2016-17 sezonunda Atiba, Oğuzhan, Tolgay ve zaman zaman Gökhan İnler'li orta saha gol sayısında 3'te kalsa da 12 asist ile hücuma katkıya devam etti. Bu sezon ise Atiba, Oğuzhan, Tolgay ve Medel'li orta saha sadece 1 gol atarken 6 asist ile son 3 yılın en kötü istatistiğine sahip durumda.

DEFANSIN KATKISI ARTTI
Beşiktaş orta sahasının böylesi düşük istatistiklerine karşın savunmanın skora yaptığı katkı fazlasıyla dikkat çekiyor. Pepe, Tosic, Gökhan Gönül, Adriano ve Caner'in sürekli, Medel'in de zaman zaman oynadığı defans hattı 5 gol 8 asist ile orta sahayı neredeyse 2'ye katlamış durumda. Savunmanın asist lideri sadece 12 maç oynamasına rağmen 5 asist ile Caner Erkin. Defanstaki en golcü isim ise 3 gol ile Dusko Tosic oldu. Tosic'in aynı zamanda 1 de asisti bulunuyor. Savunmadan skora katkı veren diğer iki isim ise 1 gol 2 asist ile Adriano ve 1 gol ile Pepe oldu.

OĞUZHAN GERİ GİDİYOR
Şenol Güneş'in ilk geldiği dönemdeki bol paslaşmalı ve hızlı oyunda yıldızı yeniden parlayarak zirveye çıkan Oğuzhan Özyakup'un geçen sezon ve bu sezon istenilen performansta olmadığı bir gerçek. 2015-16'da 20'nci haftayı 6 gol - 5 asist ile geçen Oğuzhan Özyakup; geçen sezon aynı haftayı 3 gol - 3 asist ile geçerken, bu sezon ise gol atamadı ve sadece 2 asistte kaldı.,

TOLGAY LİGDE GOL ATAMADI
Beşiktaş'a geldiğinde Liverpool'a attığı gol ile turu getiren oyunculardan biri olan Tolgay Arslan ise lig maçlarında henüz gol atamadı. 2015-16'da ağır bir sakatlık geçiren genç yıldız Tolgay, 20'nci haftayı 4 asist, sezonu da 7 asist ile tamamladı. Tolgay'ın bu sezon 20'nci hafta itibari ile sadece 1 asisti bulunuyor. Yeni transfer Gary Medel'in ise 20'nci hafta itibari ile 1 asisti var.(Fotomaç)

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