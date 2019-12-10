Beşiktaş’ın dansçı misafirleri, Malatya maçına renk katacak

Yaşları 4 ile 8 arasında değişen çocuklardan oluşan Masaka Kids Africa dans ekibi, sosyal medyadaki dans şovlarıyla izleyenleri etkilerken, Beşiktaş Kulübü’nden dansçı çocuklar için özel teklif geldi.

14 Aralık tarihinde İstanbul’a gelecek olan Masaka Kids Africa’yı 15 Aralık’ta oynanacak olan Beşiktaş-Yeni Malatyaspor mücadelesine davet eden yönetim, taraftarları da dans gösterisiyle coşturacak.

Dansçı çocuklar, Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılaşmanın devre arasında yapacakları dans şovuyla mücadeleye de renk katacak.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medyada danslarıyla fenomen olan Masaka Kids Africa ekibinde yer alan çocukları Yeni Malatyaspor maçına davet etti. Dansçı çocuklar, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında dans gösterisi yapacak. pic.twitter.com/fWZHh12FoF —Spor Arena (@sporarena) December10, 2019

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