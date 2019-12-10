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GeriFutbol Beşiktaş’ın dansçı misafirleri, Malatya maçına renk katacak
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Futbol
İHA
10.12.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ın dansçı misafirleri, Malatya maçına renk katacak

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Beşiktaş’ın dansçı misafirleri, Malatya maçına renk katacak

Beşiktaş Kulübü, sosyal medyada danslarıyla fenomen olan Masaka Kids Africa ekibinde yer alan çocukları Yeni Malatyaspor maçına davet etti. Dansçı çocuklar, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında dans gösterisi yapacak.

Yaşları 4 ile 8 arasında değişen çocuklardan oluşan Masaka Kids Africa dans ekibi, sosyal medyadaki dans şovlarıyla izleyenleri etkilerken, Beşiktaş Kulübü’nden dansçı çocuklar için özel teklif geldi.

14 Aralık tarihinde İstanbul’a gelecek olan Masaka Kids Africa’yı 15 Aralık’ta oynanacak olan Beşiktaş-Yeni Malatyaspor mücadelesine davet eden yönetim, taraftarları da dans gösterisiyle coşturacak.

Dansçı çocuklar, Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılaşmanın devre arasında yapacakları dans şovuyla mücadeleye de renk katacak.

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