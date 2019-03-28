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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Özge EĞRİKAR
28.03.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ın 'Come to Beşiktaş' zaferi

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Beşiktaş’ın 'Come to Beşiktaş' zaferi

Beşiktaş Spor Kulübü, “Come to Beşiktaş” sloganını Türk Patent Marka Kurumu’nda (TPMK) tescil ettiren ünlü restoran zinciri Bereket Döner Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye açtığı davayı kazandı.

Beşiktaş Kulübü’nün Beşiktaş’la özdeşleşen bu sloganın kampanya halinde kullanılmasının engellenmesi için açtığı davayı kabul eden mahkeme, davalı restoran zincirinin, TPMK’da tescil ettirdiği “Come to Beşiktaş” markasının hükümsüzlüğüne karar verdi.

MAHKEME BEREKET DÖNER’İ HAKSIZ BULDU
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Beşiktaş Kulübü’nün avukatı Özge Yıldız ile davalı Bereket Döner Sanayi şirketinin avukatı Muhammet Fahri Koç katıldı. Davacı Beşiktaş Spor Kulübü’nan avukatı, “Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalı Bereket Dönet Saanayi şirketinin avukatı da, “Davacı Beşiktaş kulübünün Bereket Döner sanayi şirketinin tescil aldığı alanda herhangi bir faaliyeti yoktur. Tüketicinin karıştırma ihtimali de bulunmamaktadır. Davanın reddine karar verilsin” dedi. Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, davalı Bereket Döner Sanayi şirketinin TPMK’da tescil ettirdiği “Come to Beşiktaş” markasının hükümsüzlüğüne karar verdi. Mahkeme kararın kesinleşmesinin ardından mahkemenin karar örneğinin sicile işlenerek TPMK’ya gönderilmesini hükmetti. Mahkemenin bu kararına göre davalı Bereket Döner Sanayi, iki yıl önce TPMK’ya tescil ettirdiği “Come to Beşiktaş” markasını artık kullanamayacak.

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