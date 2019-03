Beşiktaş’ın 'Come to Beşiktaş' zaferi

Beşiktaş Kulübü’nün Beşiktaş’la özdeşleşen bu sloganın kampanya halinde kullanılmasının engellenmesi için açtığı davayı kabul eden mahkeme, davalı restoran zincirinin, TPMK’da tescil ettirdiği “Come to Beşiktaş” markasının hükümsüzlüğüne karar verdi.



MAHKEME BEREKET DÖNER’İ HAKSIZ BULDU

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Beşiktaş Kulübü’nün avukatı Özge Yıldız ile davalı Bereket Döner Sanayi şirketinin avukatı Muhammet Fahri Koç katıldı. Davacı Beşiktaş Spor Kulübü’nan avukatı, “Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalı Bereket Dönet Saanayi şirketinin avukatı da, “Davacı Beşiktaş kulübünün Bereket Döner sanayi şirketinin tescil aldığı alanda herhangi bir faaliyeti yoktur. Tüketicinin karıştırma ihtimali de bulunmamaktadır. Davanın reddine karar verilsin” dedi. Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, davalı Bereket Döner Sanayi şirketinin TPMK’da tescil ettirdiği “Come to Beşiktaş” markasının hükümsüzlüğüne karar verdi. Mahkeme kararın kesinleşmesinin ardından mahkemenin karar örneğinin sicile işlenerek TPMK’ya gönderilmesini hükmetti. Mahkemenin bu kararına göre davalı Bereket Döner Sanayi, iki yıl önce TPMK’ya tescil ettirdiği “Come to Beşiktaş” markasını artık kullanamayacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR