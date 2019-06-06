"Beşiktaş'ın çocuğu" gönderiliyor
Asıl yeri savunma önü olsa da stoper de oynadı, sağ ve sol bek de...
Beşiktaş alt yapısının son 10 yılda yetiştirdiği en başarılı isim olan Necip Uysal’ın, yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın planlarında bulunmadığı öğrenildi. Siyah beyazlılarla 3 yıllık daha sözleşmesi olan Uysal’dan kendisine kulüp bulması istenecek.
BEŞİKTAŞ, altyapısından yetişen Necip Uysal, yeni sezonda takımda düşünülmüyor. Şenol Güneş’in yerine teknik direktörlüğe gelen Abdullah Avcı’nın Necip’e kadrosunda yer vermeyi planlamadığı öğrenildi. Karar kesinleşirse bir devir de kapanmış olacak. Zira Beşiktaş altyapısından A takıma son 10 yılda çok sayıda oyuncu çıksa da hiçbiri 28 yaşındaki Necip gibi tutunamadı. Mayıs 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Uysal’dan kendisine takım bulması istenecek. Necip ya satılık veya kiralık olarak gidecek.
Kara Kartal’ın jokeri oldu
UYSAL’a siyah beyazlı formayı ilk kez veren isim Mustafa Denizli oldu. Uysal, 24 Ekim 2009’daki Eskişehir deplasmanında 18 yaşında sahaya çıktı. Profesyonel anlayışıyla hep örnek olan, yedekliği hiçbir zaman sorun etmeyen Necip Uysal’ın ideal yeri savunma önü olsa da ihtiyaç halinde sol bekte, sağ bekte ve stoperde de oynadı. Özverisiyle sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak, takdir topladı. 2004’te rahmetli Yemen Ekşioğlu tarafından Yıldırım Bosnaspor’dan altyapıya kazandırılan ve takım kaptanlığı da yapan Necip Uysal’a siyah beyazlı taraftarlar da her zaman destek verdi. 303 maçta 5 gol atıp 10 asist yapan Uysal, bir kez da A milli oldu.
10 yılda 7 antrenör gördü
· 2008 yılında profesyonelliğe geçen Necip Uysal, Beşiktaş A Takım formasını ilk kez 2009 yılında giydi. 28 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı forma altında bugüne kadar 7 teknik adam ile çalıştı. Kendisine ilk kez formayı Mustafa Denizli verdi.
Mustafa Denizli
· Bernhard Schuster
· Carlos Carvalhal
· Tayfur Havutçu
· Samet Aybaba
· Slaven Bilic
· Şenol Güneş
Beşiktaş kariyeri
Beşiktaş formasını toplam 303 kez giydi.
· Siyah beyazlı formayla 5 gol atarken, 10 da asist yaptı.
· A Milli Takım’ın formasını sadece 1 kez giyebildi.
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