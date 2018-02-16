'Beşiktaş'ın bu akşam kazanması için...'
Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın öncesinde gazetemiz yazarı Kenan Başaran değerlendirmelerde bulundu.
Atiker Konyaspor ile Beşiktaş ligde kozlarını paylaşacak. Bu maç öncesi Kenan Başaran değerlendirmelerde bulundu
'Beşiktaş, takipçi olduğu ve genelde en önce oynadığı için maçlarını yüzde 110 kazanma mecburiyetinde. Bugün Hürriyet de yazdı; Beşiktaş'ı zor bir akşam bekliyor. Cuma maçlarında zorlanması gibi psikolojik etmenler, salı günü oynanacak Bayern maçı... Dahası sonrasındaki Fenerbahçe derbisi... Ki Pepe, Talisca, Oğuzhan ve Adriano da ceza sınırında. Bu durum takımın agresif olmasını engelleyebilir.
Güneş de bu yüzden olsa gerek Adriano ve Oğuzhan'ı kenarda tutmuş. Bence doğru bir tutum ama tabi oynayanların da hocalarını mahçup etmemesi lazım. Beşiktaş'ın bu akşam kazanabilmesi için tüm ruhuyla Konya'da olması lazım. Kafasını iyi toplaması lazım. Gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi için ligi en az ilk ikide bitirmeli.
Zor bir sürecin ilk ayağı... Kazanarak meydan okuması lazım. Güneş'in ilerideki tercihi de Love oldu. Böylece uzun top oynama seçeneği de oluşuyor ama aynı zamanda 'gel-git'li bir oyun olur. Beşiktaş'ın kazanması için ilk golü atan taraf olması lazım o zaman Konya'nın çözülmesi kolaylaşır.'
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