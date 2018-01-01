Beşiktaş'ın bereket yılı

Cenk Tosun için de İngiltere'nin Everton kulübüyle el sıkışan Beşiktaş, imzaların atılmasının ardından 25 milyon Euro da bonservis parası alacak. Böylece hem Cenk en pahalı Türk futbolcusu olarak rekor kıracak, hem de Beşiktaş bir sezonda en fazla gelir elde eden Türk kulübü olacak.

İMZA İKİ GÜN İÇİNDE

Beşiktaş'ın Everton ile Cenk Tosun için anlaştığı, imzanın da yarın ya da çarşamba günü atılacağı belirtildi. Şu anda Londra'da bulunan golcü futbolcunun Liverpool'a geçeceği ve düzenlenecek törenle imza atacağı bildirildi.

Bu arada Cenk Tosun'un babasıyla menajerinin de İngiltere'ye gittiği öğrenildi.

Cenk'in 2022 yılına kadar sözleşme imzalayacağı, yıllık gelirinin de 4 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi.

7,5 MİLYON EURO İDDİASI

Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olmak için gün sayan Cenk Tosun'un bu hafta resmi sözleşmesi imzalaması bekleniyor. Beşiktaş yönetimiyle görüşüp İngiltere'ye geri dönen Everton Futbol Direktörü Steve Walsh, bu hafta Türkiye'ye tekrar gelerek futbolcuyu Everton'ın kadrosuna dahil edecek.



Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yaptığı çıkışla Roma, Valencia, Leipzig gibi Avrupa kulüplerinin yanı sıra Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Cenk Tosun, devre arasında Ada'ya gideceği günü bekliyor. Everton Futbol Direktörü Steve Walsh'ın Türkiye'ye gelerek Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin sonuçlarına göre arada çok küçük detaylar kaldı ve bu detaylar da bu hafta içerisinde çözülecek. Masaya 20 milyon Pound'luk teklifle oturan Everton yönetimine karşın, siyah-beyazlılar Cenk için 30 milyon Pound istedi. Taraflar 25 milyon Pound'da (28 milyon Euro) anlaşmaya varırken, Beşiktaş, bir sonraki satıştan da pay almak istediğini belirtti. Eşiyle birlikte İngiltere'ye tatile giden Cenk Tosun da burada Everton yönetimiyle görüştü ve kendisine yapılan yıllık 7,5 milyon Pound'luk teklifi kabul etti.

WALSH YİNE GELİYOR

Everton Futbol Direktörü Steve Walsh, geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'ye gelerek gerekli teklifi sunup sonrasında noel tatili için İngiltere'ye dönmüştü. Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın ısrarla istediği golcü oyuncu için bu hafta tekrar İstanbul'a gelecek olan Walsh, Beşiktaş yönetimiyle son görüşmesini yapacak. Beşiktaş'a bu transfer için 25 milyon Pound ödemeyi kabul eden Everton'ın, bir sonraki satıştan da yüzde vermeyi taahhüt ettiği de biliniyor. Steve Walsh'ın gerekli işlemleri tamamlamasının ardından Cenk Tosun, Everton'a resmi imzayı atacak. Özellikle Everton taraftarları, Cenk Tosun'un, sezon başında takımdan ayrılan ve Manchester United'a transfer olan Lukaku'nun boşluğunu dolduracağına inanıyor.