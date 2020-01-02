Beşiktaş'ın Belek kamp kadrosu belli oldu! Dorukhan sürprizi...

Devre arası hazırlıkları için yarın Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te hazırlıklarını gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı, saha çalışmalarına başlayan Dorukhan Toköz'ü de kadroya dahil etti.

Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu şu şekilde:

"Karius, Utku, Ersin, Doğukan, Roco, Ruiz, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vida, Rebocho, Necip, Oğuzhan, Atiba, Elneny, Dorukhan, Boyd, N'Koudou, Ljajic, Lens, Diaby, Umut Nayir, Güven, Burak Yılmaz, Emre, Ahmet, İlkay, Rıdvan, Kerem, Mertcan, Kartal."

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