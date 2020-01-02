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Futbol
İHA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 15:08,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ın Belek kamp kadrosu belli oldu! Dorukhan sürprizi...

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Beşiktaş'ın Belek kamp kadrosu belli oldu! Dorukhan sürprizi...

Devre arası hazırlıklarını 3-10 Ocak arasında Antalya Belek'te yapacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Saha çalışmalarına başlayan Dorukhan da kadroda yer alıyor.

Devre arası hazırlıkları için yarın Antalya'ya gidecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te hazırlıklarını gerçekleştirecek olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı, saha çalışmalarına başlayan Dorukhan Toköz'ü de kadroya dahil etti.

Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu şu şekilde:

"Karius, Utku, Ersin, Doğukan, Roco, Ruiz, Douglas, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vida, Rebocho, Necip, Oğuzhan, Atiba, Elneny, Dorukhan, Boyd, N'Koudou, Ljajic, Lens, Diaby, Umut Nayir, Güven, Burak Yılmaz, Emre, Ahmet, İlkay, Rıdvan, Kerem, Mertcan, Kartal."

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Süper Ligde son 10 yılda lider...
Süper Lig'de son 10 yılda lider...

Beşiktaşın Belek kamp kadrosu belli oldu Dorukhan sürprizi...

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