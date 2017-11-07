Beşiktaş'ın beklediği tarih! 2 Aralık...

Üç gün izinli Beşiktaş perşembe günü çift idmanla çalışmalara başlayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını Süper Lig'e de yansıtmak isteyen siyah-beyazlıların Göztepe galibiyetiyle belirlediği yol haritası şöyle:
1- Milli arada psikolojik ve zihinsel olarak toparlanmak. Gökhan Gönül gibi sıkıntı yaşayanların tedavi sürecini tamamlamak.
2- 17 Kasım'da Akhisar ile 25 Kasım'da deplasmandaki Malatya maçlarını kazanarak seriye devam etmek ve 2 Aralık'taki G.Saray ile oynanacak maça, rakiplerin puan kaybetme olasılığını da göze alarak liderlik hedefiyle çıkmak.
3- Porto'yu İstanbul'da 21 Kasım'daki maçta yenerek veya berabere kalıp gruptan lider çıkmayı garantilemek. (Sabah)