Beşiktaş'ın Bayern Münih planı! Dev maç öncesi...
Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçı öncesi ligde kayıp istemiyor.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği’ni eleyip adını yarı finale yazdıran Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı ilk maça yüksek moralle çıkmak istiyor. Siyah-beyazlılar bu amaç doğrultusunda ligde arka arkaya oynayacağı iki karşılaşmadan 6 puan çıkarmanın planlarını yapıyor.
Kara Kartal için 20 Şubat ve 14 Mart’ta Bayern Münih ile oynanacak olan maçlar tarihi önem taşıyor. Beşiktaş’ın Alman devi karşısında tur şansını arttırabilmesi için özellikle de deplasmanda vereceği ilk sınavın büyük önemi var. Vodafone Park’ta 40 bin taraftarın desteğiyle oynanacak rövanş öncesi siyah-beyazlıların Allianz Arena’dan iyi bir sonuç alması gerekiyor.
YARIŞTA GERİDE
İlk mücadele öncesi Kartal’ın ligde iki sınavı var. Beşiktaş, bu cumartesi evinde Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak, ardından da 16 Şubat’ta Atiker Konyaspor deplasmanına gidecek. Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe’nin arkasında 4. sırada bulunan siyah-beyazlılar, bu iki maçı kazanıp hem sıralamada yükselmek hem de Bayern maçına en özgüvenli şekilde çıkmayı planlıyor. (Fanatik)
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