Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! iddaa'nın favorisi...
Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Karadağ ekibi Titograd Podgorica'dan turu geçen Beşiktaş ile eşleşecek. Takımlardan son haberlere ve iddaa'nın favorisine göz atalım...
B36 Torshavn
- Geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada tamamlayıp Avrupa vizesi alan B36 Torshavn, 15 haftası geride gelen yeni sezonda ise 28 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.
- Geçen sene kupa finalini kaybetmişlerdi, yeni sezonun finali 28 Ağustos'ta oynanacak ve adlarını bir kez daha kupa finaline yazdırdılar.
- Bir önceki eleme turunda Cebelitarık temsilcisi St Josephs'i eleyerek bu tura yükseldiler. İki maç da 1-1 bitmiş, ikinci maçın penaltılarında turu geçmişlerdi.
Titograd Podgorica
- Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica da geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada bitirdi
- Lig Kupası'nda ise Igalo'yu geçip kupayı müzelerine götürmüşlerdi.
- Son olarak hazırlık maçında, Rus temsilcisi Mordovia ile 0-0 berabere kaldılar.
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