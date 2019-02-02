Beşiktaş’ın Antalyaspor maçının kadrosu açıklandı
Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa da kadroda yer aldı.
Maç kadrosu şu isimlerden oluştu;
"Karius, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Caner, Adriano, Vida, Mirin, Roco, Medel, Atiba, Necip, Muhayer, Dorukhan, Ljajic, Oğuzhan, Kagawa, Lens, Larin, Mustafa, Güven"
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