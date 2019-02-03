Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i belli oldu
GeriSpor Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
03.02.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig heyecanı Antalyaspor Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, ligin 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın ilk 11'inde yeni transfer Kagawa yer almadı.

Antalyaspor Beşiktaş karşılaşması için nefesler tutuldu. Son maçından beraberlikle ayrılan siyah- beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor’a konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı da kadroya aldı. Kart cezalıları Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin bulunmadığı maç bugün oynanacak. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven

Antalya Stadı’nda saat 19.00’da beIN SPORTS 1'den yayınlanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.



Quaresma ve Burak Yılmaz cezalı

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.
Ricardo Quaresma kırmızı, Burak Yılmaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş’ta Antalyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 21. haftadaki Bursaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş ile Antalyaspor 46. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig’de 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982’de İstanbul’da yapılan ve Beşiktaş’ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 45 lig karşılaşmasının 31’ini Beşiktaş, 5’ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 96 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 38 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş’a Vodafone Park’ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.

Antalya’daki maçlar

Beşiktaş, Antalya’daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.
Siyah-beyazlılar, Antalya’da yaptıkları 22 lig maçının 13’ünde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 48 kez havalandırdı, kalesinde ise 27 gol gördü. Geçen sezon Antalya’daki müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

iddaa'da "Günün Fırsatı" İtalya Serie A'da! Maçın favorisi ise...

Denizlisporlu Kehinde'nin acı günü

Fatih Terim'e 'geçmiş olsun' ziyaretleri yapıldı

Tolgay Arslan'dan flaş açıklamalar