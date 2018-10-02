Beşiktaş'ın akil adamları toplandı
Beşiktaş'ın akil adamları önceki gün Levent Biges'te toplandı. Siyah beyazlı takımda Divan Başkanlığı ve yöneticilik yapmış bir çok önemli isimin katıldığı toplantıya 45 dernek başkan ve yöneticisi de iştirak etti.
Amaçlarının 2019 yılında yapılacak Beşiktaş Kongresinde güçlü, çalışkan ve camiayı bütünleştirecek havanın gelmesi için yoğun bir çalışma yapacaklarını ve kulübün çıkarları doğrultusunda hizmet etmeyi hedeflediklerini söylediler.
Beşiktaş'ın şeffaflığa ihtiyacı bulunduğunu kaydeden akil isimler bütçeninde asgariye indirilmesi konusunda mali işlerden sorumlu tüm önemli isimlerin proje hazırlamalarını istediler.
Toplantıya eski yönetici Av.Levent Erdoğan, Seyit Ateş, Divan Başkanları Şeref Yalçın, Yalçın Karadeniz gibi bir çok önemli yöneticiler iştirak ettiler.
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