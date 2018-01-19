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Beşiktaş'ın acı günü: Mehmet Cemil Ulusel vefat etti

Beşiktaş Kulübü eski müdürlerinden, kulübe 68 yıl hizmet eden ve Asrın Beşiktaşlıları Derneği Başkanı Mehmet Cemil Ulusel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın birkaç gün önce hastanede yoğun bakımda ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldığı, elini tutan başkan Orman'ı tanıyarak gözleri yaşaran Ulusel, bugün hayata gözlerini yumdu. Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Hicabi Gökdereli, yaşa bağlı hastalıkları ortaya çıkan Ulusel'i yaşatabilmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcadıklarını ve kaybından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Mehmet Üstünkaya, Gazi Akınal ve Süleyman Seba gibi başkanların döneminde Beşiktaş'ta kulüp müdürlüğü yapan Divan Kurulu Üyesi Ulusel, aynı zamanda Asrın Beşiktaşlıları Derneği Başkanlığı yapıyordu. Mehmet Cemil Ulusel'in cenazesinin yarın öğleleyin Beşiktaş'taki Sinanpaşa Camii'nde kılınacak namaz ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği ifade edildi.

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