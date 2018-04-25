Beşiktaş'ın acı günü!
Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu, hayatını kaybetti.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Yemen Ekşioğlu, Süleyman Seba'nın başkan olduğu 1980'li yıllarda yöneticilik yapmıştı.
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