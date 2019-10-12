Beşiktaş'ın 6,5 milyarı ipotekli

Bankalarla yapılan borç yapılandırmasıyla geleceğe ait gelirlere koyulan temlik, rehin ve ipotek tutarı yaklaşık 5.5 milyar lira arttı! 31 Mayıs 2019 itibarıyla 1 milyar 643 milyon lira olan rakam, 31 Ağustos 2019 itibarıyla 6 milyar 543 milyona çıktı. Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’nin borcu da 1.9 milyar liradan 2.1 milyar liraya çıktı. Dernek borcu bu rakama dahil değil. Bu kalem de katıldığında borç tahminen 3 milyarı aşacak.

BORÇ yapılandırmayla sağlanan krediyle kısa vadeli borçlarda 45 milyon liralık bir azalma olsa da uzun vadeli yükümlülüklerde 264 milyon liralık artış var. Anlaşmanın tam detaylarını bilmediğimiz için daha fazla değerlendirme yapma şansımız yok. Yapılandırma nedeniyle bankalardan gelen her kuruş, gelirden önce kulübün borcunu harcını kesecek. Son tab loya göre bir önceki döneme göre azalsa da, 67 milyon lira zarar açıklandı. Gelir, gideri karşılayamıyor. Yüzde 36’lık bir gelir kaybı söz konusu. Şampiyon olunmadığında ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi’ne gidilmediğinde yeni gelir kalemi yaratmak çok zor. Yeni yönetimin en çok kafa yoracağı konu, büyük tasarrufun yanı sıra ‘yeni gelir kaynakları’ yaratmak olacak.

BUGÜNDEN itibaren projelerini açıklayacak olan 4 başkan adayına muhtemelen en çok “Abdullah Avcı ile devam edip, etmeyeceği” sorulacak. Ama benim için sorulması gereken en önemli soru şu: “Borcu nasıl eriteceksiniz, yeni gelir kaynaklarınız ne olacak?” Kısa vadede siyah beyazlı kulübün taraftarına ve üyelerine dönmekten başka

çaresi yok. Sportif başarıdan bağımsız olarak taraftardan maça giderek, ürün alarak kulübe destek olunması istenmeli. Ama kulüp üyeliğinin cazip bir ücretle artırılması da bir diğer makul çözüm. Fikret Orman, başkanlığının ilk yıllarında 100 bin üye vaadiyle gelmişti. Bu artık bir vaat değil, zorunluluktur. Çünkü başka kaynak yok