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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kenan BAŞARAN
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın 6,5 milyarı ipotekli

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Beşiktaş'ın 6,5 milyarı ipotekli

20 Ekim’de seçilecek Beşiktaş’ın yeni başkanını ağır bir mali tablo bekliyor. Önceki gün borsaya bildirilen Fikret Orman dönemi mali tabloları da bunu teyit ediyor.

Bankalarla yapılan borç yapılandırmasıyla geleceğe ait gelirlere koyulan temlik, rehin ve ipotek tutarı yaklaşık 5.5  milyar lira arttı! 31 Mayıs 2019 itibarıyla 1 milyar 643 milyon lira olan rakam, 31 Ağustos 2019 itibarıyla 6 milyar 543 milyona çıktı. Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’nin borcu da 1.9 milyar liradan 2.1 milyar liraya çıktı. Dernek borcu bu rakama dahil değil. Bu kalem de katıldığında borç tahminen 3 milyarı aşacak.

 BORÇ yapılandırmayla sağlanan krediyle kısa vadeli borçlarda 45 milyon liralık bir azalma olsa da uzun vadeli yükümlülüklerde 264 milyon liralık artış var. Anlaşmanın tam detaylarını bilmediğimiz için daha fazla değerlendirme yapma şansımız yok. Yapılandırma nedeniyle bankalardan gelen her kuruş, gelirden önce kulübün borcunu harcını kesecek. Son tab loya göre bir önceki döneme göre azalsa da, 67 milyon lira zarar açıklandı. Gelir, gideri karşılayamıyor. Yüzde 36’lık bir gelir kaybı söz konusu. Şampiyon olunmadığında ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi’ne gidilmediğinde yeni gelir kalemi yaratmak çok zor. Yeni yönetimin en çok kafa yoracağı konu, büyük tasarrufun yanı sıra ‘yeni gelir kaynakları’ yaratmak olacak.

BUGÜNDEN itibaren projelerini açıklayacak olan 4 başkan adayına muhtemelen en çok “Abdullah Avcı ile devam edip, etmeyeceği” sorulacak. Ama benim için sorulması gereken en önemli soru şu: “Borcu nasıl eriteceksiniz, yeni gelir kaynaklarınız ne olacak?” Kısa vadede siyah beyazlı kulübün taraftarına ve üyelerine dönmekten başka
çaresi yok. Sportif başarıdan bağımsız olarak taraftardan maça giderek, ürün alarak kulübe destek olunması istenmeli. Ama kulüp üyeliğinin cazip bir ücretle artırılması da bir diğer makul çözüm. Fikret Orman, başkanlığının ilk yıllarında 100 bin üye vaadiyle gelmişti. Bu artık bir vaat değil, zorunluluktur. Çünkü başka kaynak yok

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