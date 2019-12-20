Beşiktaş'ı yenerse Ersun Yanal'ın yüzü yeniden gülecek

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yanal, geçtiğimiz salı günü Samandıra’da kendisi için düzenlenen doğum günü kutlamasında ve önceki günkü İstanbulspor maçında oldukça durgundu.

Karşılaşma sonrası yanına gidip doğum gününü kutladığımız Yanal, “Teşekkür ediyorum ama ben pek böyle kutlamalar yapmıyorum” dedi.

Ersun Yanal’ın Beşiktaş’ı yenmeden bu ruh halinden kurtulamayacağı anlaşılıyor.

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