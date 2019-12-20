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GeriFutbol Beşiktaş'ı yenerse Ersun Yanal'ın yüzü yeniden gülecek
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Futbol
20.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ı yenerse Ersun Yanal'ın yüzü yeniden gülecek

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Beşiktaş'ı yenerse Ersun Yanal'ın yüzü yeniden gülecek

Fenerbahçe'deki geleceği sorgulanır hale gelen Ersun Yanal’ın yüzü gülmüyor.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yanal, geçtiğimiz salı günü Samandıra’da kendisi için düzenlenen doğum günü kutlamasında ve önceki günkü İstanbulspor maçında oldukça durgundu.

Karşılaşma sonrası yanına gidip doğum gününü kutladığımız Yanal, “Teşekkür ediyorum ama ben pek böyle kutlamalar yapmıyorum” dedi.

Ersun Yanal’ın Beşiktaş’ı yenmeden bu ruh halinden kurtulamayacağı anlaşılıyor.

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