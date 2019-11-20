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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
20.11.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ı sevindiren teklif! Adem Ljajic...

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Beşiktaş yönetimi, yeni transferler için kaynak ararken yılda 2 milyon 250 bin Euro kazanan 28 yaşındaki oyuncusu Adem Ljajic'e gelen teklif yüzleri güldürdü.

Beşiktaş yönetimi kadroyu yenilemek için kaynak arayışını sürdürürken Adem Ljajic'e gelen teklif yüreklere su serpti. Maliyetleri de azaltmak isteyen yönetimi rahatlatan ilk teklif Ljajic için geldi.

Abdullah Avcıdan Burak Yılmaza özel görev
Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz'a özel görev

Bu sezon inişli çıkışlı performansı ile tartışılan 28 yaşındaki oyuncuya Abdullah Avcı da sahip çıkarak yeniden eski günlerine dönmesi için büyük çaba sarf ediyor. Sırbistan Milli Takımı'nda oynayan Boşnak futbolcunun performansının artışı ile birlikte transfer teklifleri de başladı.

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Alvaro Negredo'nun formasını giydiği Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al- Nasr, 28 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlılara 8 milyon Euro teklif etti.

Geçtiğimiz sezon 1.25 milyon Euro'ya kiralık olarak kadroya katılan oyuncu için Haziran ayında ise Torino'ya 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödenmişti. Diaby'nin 10 numarada başarılı performansı sonrası geride kalan yıldız futbolcuya gelen teklife yönetim de sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlı idareciler bonservis geliri elde ederek, öncelikle forvet ve kanat transferlerini hemen bitirmek istiyor.

Beşiktaşı sevindiren teklif Adem Ljajic...

Beşiktaşı sevindiren teklif Adem Ljajic...

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